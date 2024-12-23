«Калашников» выполнил контракт на поставку «Вихрей»

«Калашников» выполнил контракт 2024 года на поставку ракет «Вихрь-1»

Концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку сверхзвуковых управляемых ракет «Вихрь-1» авиационного базирования. Об этом сообщили в концерне.

«АО "Концерн "Калашников" полностью выполнило обязательства 2024 года по контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1". Изделия отгружены в срок и в полном объеме», — говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что контракт своевременно выполнили благодаря открытым в 2024 году дополнительным производственным мощностям с современным оборудованием. Кроме того, в декабре «Калашников» завершит ввод в эксплуатацию двух новых цехов по производству ракет для зенитных ракетных комплексов «Стрела-10».

В августе генеральный директор «Калашников» Алан Лушников рассказал, что специалисты концерна и разработчики дронов работают над адаптацией ракет «Вихрь» для пуска с беспилотников.

В июле в «Калашникове» сообщили, что «Вихри», которыми вооружают ударные вертолеты Ка-52, показали высокую результативность в ходе специальной военной операции. Ракету, которую изначально разработали для борьбы с бронетехникой, также используют для поражения укреплений противника.