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10:05, 14 марта 2025Наука и техника

В США назвали самую большую угрозу России для НАТО

19FortyFive: АПЛ проекта «Ясень» — самая большая угроза России для США и НАТО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885 «Ясень» и его модификации являются самой большой угрозой для США и НАТО. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

«Они тихие и имеют множество дальнобойных ракетных возможностей. Кроме того, торпеды [подлодок] проекта "Ясень" смертоносны, и дружественные надводные флоты должны уделять им пристальное внимание», — пишет обозреватель Брент Иствуд.

Автор называет АПЛ проекта 885 «Ясень» самыми эффективными российскими субмаринами.

Среди других подлодок, которые выделяются в публикации, присутствуют АПЛ проектов 949А «Антей» и 971 «Щука-Б», а также дизель-электрические субмарины проекта 636 «Варшавянка».

«Таким образом, российский флот быстрых ударных подводных лодок очень эффективен и грозен. Атомные лодки скрытны и быстры. Они обладают достаточной огневой мощью и могут представлять угрозу для судоходства США и союзников. Они также могут служить охотниками-убийцами для уничтожения вражеских подводных лодок. Они собирают крайне необходимые разведывательные данные и являются глазами и ушами российского флота», — говорится в публикации.

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В декабре главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев сообщил, что флот получит четыре многоцелевые АПЛ проекта 885М «Ясень-М».

В том же месяце начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что до 2028 года ВМФ России получит три ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Борей-А».

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