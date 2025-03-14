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21:14, 14 марта 2025Из жизни

Самая красивая девушка России обрадовалась поражению на конкурсе «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия» Алексеева призналась, что не хотела побеждать на «Мисс Вселенная»
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова
Валентина Алексеева

Валентина Алексеева. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева призналась, что даже обрадовалась поражению в конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Самая красивая девушка России сказала, что совершенно не расстроилась из-за того, что вошла в топ-12 главных красавиц мира, но не выиграла. Ее смущало, что победительница конкурса должна целый год провести в США. Алексеева призналась, что не очень хорошо знает английский, поэтому не была готова к такому. К тому же, это означало бы на год расстаться с родителями и бросить учебу в медицинском вузе, а этого ей совершенно не хотелось. К тому же за месяц участия в конкурсе девушка успела очень соскучиться по дому.

Вообще, в целом, первоначально у меня была задача достойно представить Россию. Я не ставила себя ни в какие топы, я ничего не загадывала. Корона бы не сделала меня счастливой. Однозначно не сделала бы меня счастливой. И я это четко понимала. И честно, [что касается] топ-12, я в шоке была, что туда залетела, просто чудом каким-то. Но в целом, конечно, нет, конечно, не расстроилась. Тут такой опыт, такой шанс мне дали представлять Россию. Как тут расстраиваться?

Валентина Алексеева«Мисс Россия — 2024»

Победительница национального конкурса красоты, 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, поступила на первый курс РНИМУ имени Н.И. Пирогова летом 2024 года, прямо перед началом отборочного тура конкурса красоты. Она студентка первого курса лечебного факультета.

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Ранее Алексеева рассказала о необычном случае во время репетиций к финалу конкурса «Мисс Вселенная». Однажды она уснула под роялем вместе с тремя другими участницами — главными красавицами Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.

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