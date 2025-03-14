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09:08, 15 марта 2025Спорт

Врач назвал простое упражнение для снятия напряжения в шее

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Врач-массажист Рафаэль Багаутдинов назвал простое упражнение, которое быстро поможет снять напряжение в шее. Об этом сообщает Men Today.

Багаутдинов подчеркнул, что упражнение можно делать сидя на рабочем месте. «Сведите лопатки. Поднимите плечи, но не втягивайте шею. Задержитесь в этом положении на минуту. Расслабьте плечи», — заявил он.

Врач подчеркнул, что удержать такое положение может быть непросто. «Однако действительно поможет расслабиться, если вы сначала перенапряжете эти мышцы, а после немного растянете. Для этого надо сделать круг плечами и выполнить наклоны головы в разные стороны», — добавил массажист.

Ранее врач травматолог-ортопед Максим Саутин назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой. По мнению специалиста, это жим ногами.

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