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10:39, 8 марта 2025Спорт

Травматолог назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Врач травматолог-ортопед Максим Саутин назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению специалиста, это жим ногами. «Одним из наиболее безопасных тренажеров является тот, где вы удобно ложитесь на опору для спины и, располагаясь на специальной платформе с весом, разным образом устанавливая ступни ног, вы нагружаете различные мышцы. Это жим ногами», — заявил Саутин.

Он также высказался о пользе приседаний со штангой. «Это одно из самых базовых и необходимых упражнений, которые выполняют и спортсмены, и любители в рамках поддержания физической активности. Безусловно, это упражнение необходимо выполнять правильно и в первые разы под руководством тренера», — отметил он.

Ранее Саутин назвал опасные последствия отказа от разминки перед занятиями фитнесом. По его мнению, это может привести к травмам суставов и мышц.

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