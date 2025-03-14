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23:26, 14 марта 2025Мир

Задержанному капитану столкнувшегося с танкером в Британии судна предъявили обвинения

Reuters: Задержанному капитану контейнеровоза Solong предъявили обвинения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Задержанному российскому капитану контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, предъявили обвинения. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, ему предъявили обвинения в убийстве по грубой халатности.

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании. В результате столкновения танкера с судном у берегов Великобритании пострадали 32 человека. Уточняется, что пострадавшие были доставлены в порт Гримсби.

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