Задержанному капитану столкнувшегося с танкером в Британии судна предъявили обвинения

Reuters: Задержанному капитану контейнеровоза Solong предъявили обвинения

Задержанному российскому капитану контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии, предъявили обвинения. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, ему предъявили обвинения в убийстве по грубой халатности.

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом США и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании. В результате столкновения танкера с судном у берегов Великобритании пострадали 32 человека. Уточняется, что пострадавшие были доставлены в порт Гримсби.