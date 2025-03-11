Lloyd's List: Врезавшееся в танкер cудно Solong перевозило цианистый натрий

Нефтяной танкер Stena Immaculate под флагом Соединенных Штатов и грузовое судно Solong под флагом Португалии столкнулись в Северном море у побережья Великобритании. В результате столкновения на борту обоих судов возникли пожары.

Британская береговая охрана сообщила, что столкновение произошло у побережья графства Восточный Йоркшир в 9:48 утра (12:48 по московскому времени).

Агентство морской и береговой охраны Великобритании сообщило, что координирует экстренное реагирование. В работе задействованы спасательный вертолет и спасательные шлюпки с четырех станций. Пожары продолжаются, проводится оценка возможного загрязнения Bloomberg

На момент столкновения 183-метровый танкер Stena Immaculate стоял на якоре. Он прибыл в порт Киллингхолм в воскресенье, 9 марта. Также известно, что 27 февраля танкер вышел из греческого порта Агии Теодорой. 140-метровый контейнеровоз Solong накануне вышел из шотландского порта Грейнджмут и вечером в понедельник, 10 марта, должен был прибыть в нидерландский Роттердам.

В результате столкновения судов пострадали не менее 32 человек. Их доставили в порт Гримсби, где им была оказана необходимая помощь. Всех пострадавших осмотрят и определят характер полученных ранений, тяжесть которых пока неизвестна. Всего на обоих судах находились 36 человек

Контейнеровоз перевозил ядовитый цианистый натрий

Грузовое судно доставляло ядовитый груз — опасный цианистый натрий. Химикат применяется в промышленности, в том числе в отрасли золотодобычи, где используется для получения руды.

По информации судоходного журнала Lloyd's List, на борту Solong в момент происшествия находилось 15 контейнеров с химическим веществом. Кроме того, судно занималось перевозками алкогольных напитков — объем груза на данный момент неизвестен.

Также, по данным судоходной компании Crowley, на борту танкера Stena Immaculate после столкновения с контейнеровозом прогремели взрывы.

В феврале в Ленобласти затонул танкер с тоннами мазута

В феврале сообщалось о затоплении танкера с 130 000 тонн мазута в Ленинградской области. Koala, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, располагался у третьего причала порта Усть-Луга, когда в машинном отделении произошло несколько взрывов, после этого судно начало тонуть. В тот момент на борту находился экипаж из 24 человек, включая четверых граждан России. Судно уже загрузило мазут и готовилось к отправке, когда раздались предполагаемые взрывы. Следствие не исключает, что танкер был подорван.

Также в декабре 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Последние части кормы севшего на мель судна «Волгонефть-239» извлекли из воды в Краснодарском крае 8 марта. Из-за аварии на побережье были зафиксированы выбросы мазута, уборка территории продолжается и в настоящее время. Власти Анапы потребовали с владельцев потерпевших крушение танкеров 211 миллионов рублей.