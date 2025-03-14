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09:20, 14 марта 2025Россия

Жительница Подмосковья рассказала о попытке атаки ВСУ

РИА Новости: Жители подмосковной Балашихи проснулись от грохота из-за БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жительница Подмосковья рассказала, как произошла попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Балашиха. Ее слова приводит РИА Новости.

«Проснулась от грохота где-то в 6:40 [по московскому времени] примерно. Соседи делились, что дым видели», — рассказала женщина.

Утром в пятницу, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону столицы. Как уточнял губернатор Андрей Воробьев, в Подмосковье дроны сбили над Железнодорожным, Балашихой и в районе Южной Битцы. О пострадавших данных не приводилось.

По неофициальным данным, пытавшиеся атаковать московский регион дроны были кустарной сборки. Специалисты при первичном осмотре обломков пришли к выводу, что летательные аппараты были собраны из нескольких частей других беспилотников.

ЖЗЛ
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