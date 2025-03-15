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11:06, 15 марта 2025Спорт

Аргентинский футболист «Зенита» рассказал об удивившей его в России вещи

Аргентинского футболиста «Зенита» Гонду удивило то, что в России спокойно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Лусиано Гонду

Лусиано Гонду. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о том, какая вещь в России его удивила. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди здесь очень воспитаны и общаются с уважением друг к другу», — заявил Гонду. Он добавил, что сталкивается с чем-то новым каждый раз, когда идет гулять.

Ранее бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос рассказал, какие три вещи удивили его в России. «Люди. Атмосфера. И мороз», — заявил иностранный футболист.

Гонду перешел в «Зенит» в августе прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

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