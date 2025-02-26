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23:27, 26 февраля 2025Спорт

Иностранный футболист «Спартака» назвал три удивившие его в России вещи

Футболист «Спартака» Маркиньос заявил, что в России его удивили люди и мороз
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Ferencvárosi Torna Club – FradiMédia / YouTube

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос рассказал, какие три вещи удивили его в России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Люди. Атмосфера. И мороз», — заявил иностранный футболист. Он подчеркнул, что Москва удивила его, а его супруга и сын влюбились в город.

Маркиньос перешел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша» в августе 2024 года. Он подписал контракт на три года. В текущем сезоне хавбек провел в составе команды во всех турнирах 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.

Ранее канадский тренер челябинского «Трактора» Бен Гру назвал три вещи, которые его удивили в России. Хоккейный специалист отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту Москвы.

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