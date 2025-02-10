Канадский тренер клуба КХЛ назвал три удивившие его в России вещи

Тренер Гру: В России удивили погода, красота Москвы и доброжелательность людей

Канадский тренер челябинского «Трактора» Бен Гру назвал три вещи, которые его удивили в России. Об этом сообщает Metaratings.

«Я сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны Москвы», — заявил канадец. Он добавил, что в Челябинске к нему отлично относятся и жители города, и сотрудники «Трактора».

Ранее новичок «Трактора» Логан Дэй назвал вещь, которая больше всего удивила его в России. По словам защитника челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.

Гру возглавил «Трактор» в мае 2024 года. В нынешнем сезоне команда после 55 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (НХЛ) с 76 очками лидирует в таблице Восточной конференции.