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10:28, 7 февраля 2025Спорт

Американский новичок клуба КХЛ назвал наиболее удивившую его в России вещь

Американец из «Трактора» Дэй: В России удивили гуляющие без присмотра дети
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Логан Дэй

Логан Дэй. Кадр: «Трактор SHOW» / YouTube

Американский новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Логан Дэй назвал вещь, которая больше всего удивила его в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам защитника челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети. «Когда смотрю в окно, постоянно вижу, как внизу бегает около сорока детей разного возраста, и рядом с ними почти нет взрослых. В Штатах такое представить трудно. В России все выглядит достаточно простым и безопасным», — отметил американец.

Ранее канадский защитник другого клуба КХЛ, «Нефтехимика», Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда.

Дэй подписал контракт с «Трактором» в декабре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился пятью результативными передачами.

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