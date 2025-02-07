Американский новичок клуба КХЛ назвал наиболее удивившую его в России вещь

Американец из «Трактора» Дэй: В России удивили гуляющие без присмотра дети

Американский новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Логан Дэй назвал вещь, которая больше всего удивила его в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам защитника челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети. «Когда смотрю в окно, постоянно вижу, как внизу бегает около сорока детей разного возраста, и рядом с ними почти нет взрослых. В Штатах такое представить трудно. В России все выглядит достаточно простым и безопасным», — отметил американец.

Ранее канадский защитник другого клуба КХЛ, «Нефтехимика», Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда.

Дэй подписал контракт с «Трактором» в декабре прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился пятью результативными передачами.