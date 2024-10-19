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07:50, 19 октября 2024Спорт

Канадский хоккеист назвал две удивившие его в России вещи

Хоккеист «Нефтехимика» Профака заявил, что его удивили баня и еда в России
Лука Профака

Лука Профака. Кадр: @neftekhimikihc / YouTube

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда. Он подчеркнул, что продукты в России более свежие.

Профака подписал контракт с «Нефтехимиком» летом 2024 года. В нынешнем сезоне КХЛ 22-летний форвард провел в составе команды 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Ранее американский нападающий клуба КХЛ «Лада» Энтони Греко заявил, что испытал культурный шок после переезда в Россию. Спортсмен рассказал, что его удивили многие российские вещи.

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      Анастасия Борисова
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