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11:46, 10 октября 2024Спорт

Американский хоккеист рассказал о культурном шоке после переезда в Россию

Хоккеист «Лады» Энтони Греко заявил о культурном шоке после переезда в Россию

Фото: Matthew Fournier / Unsplash

Американский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» Энтони Греко рассказал о культурном шоке после переезда в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что его удивили многие российские вещи. «Но лига хороша, ее считают одной из лучших в мире не просто так. У каждой команды есть талантливые игроки», — посчитал он.

Греко выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он перешел в «Ладу» в июле 2024 года.

Ранее канадский нападающий казанского «Ак Барса» Ник Петан ответил на вопрос о страхе перед Россией. Хоккеист заявил, что слышал критические комментарии гостей подкаста Spitting Chicklets, однако они его не пугают.

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      Анастасия Борисова
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