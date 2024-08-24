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11:57, 24 августа 2024Спорт

Перешедший в клуб КХЛ канадский хоккеист ответил на вопрос о страхе перед Россией

Канадский хоккеист Ак Барса Петан заявил, что его не пугает Россия

Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Globallookpress.com

Канадский нападающий казанского «Ак Барса» Ник Петан ответил на вопрос о страхе перед Россией. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист заявил, что слышал критические комментарии гостей подкаста Spitting Chicklets. «Меня они не пугают. Я открыт для нового опыта, приехал сюда за новым опытом с позитивным настроем», — подчеркнул Петан.

Форвард перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) летом 2024 года. Он известен по выступлениям за такие клубы Национальной хоккейной лиги, как «Торонто Мейпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесота Уайлд».

Подкаст Spittin Chiclets выходит в США. Его автор Райан Уитни вместе с гостями часто критикует россиян и жизнь в стране. В частности, американский хоккеист Брайан Берард вспоминал о бесплатных пьянках с девушками в России, а канадский игрок Брэндон Сагдэн рассказал о развившемся у него из-за жизни в стране алкоголизме.

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      Анастасия Борисова
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