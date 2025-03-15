Глава МОК обвинил Россию в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх-2024

Глава МОК Бах обвинил Россию в скандале с боксершами Хелиф и Юйтин на Играх-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит Reuters.

Бах заявил, что скандал с участием двух женщин-боксеров стал результатом российской кампании по распространению фейковых новостей и не имеет ничего общего с реальностью. По его мнению, боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин не столкнулись бы с критикой, если бы не Международная ассоциация бокса (IBA).

В финальном поединке Олимпиады-2024 в весовой категории до 66 килограммов Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. В весовой категории до 57 килограммов на ОИ победила представительница Тайваня Линь Юйтин.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало волну критики.