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14:07, 15 марта 2025Россия

Названо число выходных и рабочих дней в мае

ИНСАП: Россияне в мае будут работать 18 дней и 13 дней отдыхать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россияне в мае будут работать 18 дней и 13 дней отдыхать. Об этом заявила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина, сообщает ТАСС.

«Жители России получат два блока выходных по четыре дня подряд в начале мая. В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных, приуроченным к праздникам», — сказала она.

Эксперт уточнила, что 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность сокращена на 1 час. При этом 7 мая рабочий день не сокращен. Выходные продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

По словам Лопатиной, в отпуск уходить выгоднее в те месяцы, в которых больше рабочих дней — в этом случае размер отпускных будет выше.

Ранее стало известно, что отели Шри-Ланки на майские праздники в 2025 году предлагают россиянам хорошие скидки. Отмечается, что отдых на популярных курортах азиатской пляжной страны в мае и летом обойдется дешевле, чем зимой.

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