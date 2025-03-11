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16:05, 11 марта 2025Путешествия

Россиян предупредили о скидках до 50 процентов в отелях Шри-Ланки на майские

АТОР: Отели Шри-Ланки на май предлагают скидки до 30-50 процентов
Алина Черненко

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Отели Шри-Ланки на майские праздники в 2025 году предлагают россиянам хорошие скидки. Об этом путешественникам сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В компании «Русский Экспресс» рассказали, что отдых на популярных курортах азиатской пляжной страны в мае и летом обойдется дешевле, чем зимой. С наступлением низкого сезона гостиницы снижают цены до 30 процентов. Представители туроператора Fun & Sun добавили, что у некоторых отелей скидки доходят и до 50 процентов.

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По данным туроператора Let’sFly, сейчас соотечественники могут забронировать на майские недельный тур на Шри-Ланку на двоих с вылетом из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками от 138 тысяч рублей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии отметили, что на майские праздники 2025 путешественники устремятся в три пляжные страны Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, россиян интересует отдых во Вьетнаме.

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