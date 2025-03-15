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05:44, 15 марта 2025Мир

Немецких журналистов обвинили в умалчивании успехов России в Курской области

Политик Нимайер: СМИ ФРГ умалчивают успехи ВС России в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Unsplash

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что основные немецкие СМИ и руководство ФРГ стремятся умалчивать успехи российской армии в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Нимайер обвинил немецких журналистов в умалчивании успехов России в Курской области. По его словам, новости об этих событиях возможно найти только на вторых страницах изданий.

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«Они не особенно хотят говорить, что Россия возвращает под контроль незаконно занятую Украиной территорию, потому что они не хотят показывать, что Россия побеждает. Во всех основных СМИ это игнорируют», — сказал политик.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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