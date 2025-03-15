Политик Нимайер: СМИ ФРГ умалчивают успехи ВС России в Курской области

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что основные немецкие СМИ и руководство ФРГ стремятся умалчивать успехи российской армии в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Нимайер обвинил немецких журналистов в умалчивании успехов России в Курской области. По его словам, новости об этих событиях возможно найти только на вторых страницах изданий.

«Они не особенно хотят говорить, что Россия возвращает под контроль незаконно занятую Украиной территорию, потому что они не хотят показывать, что Россия побеждает. Во всех основных СМИ это игнорируют», — сказал политик.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.