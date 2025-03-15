Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:51, 15 марта 2025Наука и техника

Обрушившийся на Москву циклон сняли из космоса

Роскосмос опубликовал космический снимок обрушившегося на Москву циклона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Обрушившийся на Москву циклон сняли из космоса, снимок с космического аппарата «Электро-Л» опубликовал Роскосмос в Telegram-канале.

«Роскосмос следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу», — рассказали в госкорпорации.

Аппараты «Электро-Л» входят в состав гидрометеорологической космической системы «Электро».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающейся непогоде утром в пятницу, 14 марта. По сообщениям синоптика, в течение дня ветер в Москве достигнет скорости до 24 метров в секунду. При этом Тишковец уточнил, что к субботе он окончательно стихнет.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    В Госдуме прокомментировали убийство украинского активиста

    Зеленскому предрекли тупик из-за Курской области

    В Госдуме напомнили о моратории на смертную казнь и предложили солдатам ВСУ сдаться

    В России предложили повысить НДФЛ для сверхбогатых

    Трамп напомнил о возможных последствиях конфликта на Украине

    В США допустили продажу TikTok до окончания отсрочки блокировки

    В деле экс-замминистра обороны Иванова допустили появление новых эпизодов коррупции

    Украинский город после взрывов остался без электричества

    Российские военные выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше