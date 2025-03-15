Роскосмос опубликовал космический снимок обрушившегося на Москву циклона

Обрушившийся на Москву циклон сняли из космоса, снимок с космического аппарата «Электро-Л» опубликовал Роскосмос в Telegram-канале.

«Роскосмос следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу», — рассказали в госкорпорации.

Аппараты «Электро-Л» входят в состав гидрометеорологической космической системы «Электро».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о надвигающейся непогоде утром в пятницу, 14 марта. По сообщениям синоптика, в течение дня ветер в Москве достигнет скорости до 24 метров в секунду. При этом Тишковец уточнил, что к субботе он окончательно стихнет.