Бойцы ВС России вывезли с позиций артиллерии ВСУ под Курском гаубицу США M777

Российские военнослужащие группировки войск «Север» захватили под Курском гаубицу M777 американского производства. Об этом сообщил боец с позывным Лес, его слова передает РИА Новости.

«При штурме населенного пункта была обнаружена гаубица, (...) мы ее захватили», — рассказал солдат. По его словам, она находилась на позициях, где ранее размещалась артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военные доставили гаубицу в тыловую зону, не встретив сопротивления противника, добавил Лес.

Ранее стало известно, что после освобождения Суджи российские военные захватили боевую бронированную машину M1126 Stryker и бронетранспортер M113.

Минобороны 13 марта сообщало, что Суджу удалось полностью освободить.