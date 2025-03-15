Возможность реализации требований Венгрии к Евросоюзу по Украине оценили

Политолог Коньков: Преждевременно говорить о реализации требований Орбана к ЕС

Преждевременно говорить о реализации требований премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в том числе призыв по Украине, к Евросоюзу, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это политическая декларация, в которой систематизируются пункты, по которым возникали вопросы в прежние времена как у Орбана, так и у других политиков относительно того, что Евросоюз движется куда-то не туда. Орбан в данном случае это сформулировал. Тем самым он начинает серьезную дискуссию внутри Евросоюза, инициирует ее. Этого может иметь смысл», — сказал Коньков.

При этом политолог усомнился в том, что в краткосрочной перспективе будут приняты какие-либо меры из требований Орбана.

«Тем более относительно Украины. Украинский сюжет явно стал "горячей картошкой" внутри Европейского союза, все его перекидывают друг другу, постоянно обсуждают. Но реальных решений здесь быть не может, поскольку Европейский союз продемонстрировал свою неспособность к каким-то конструктивным решениям или действиям в этом направлении», — заключил он.

Ранее Орбан выдвинул к Европейскому союзу 12 требований, в том числе призыв по Украине. Среди них есть такие, как равенство всех стран-членов ЕС перед законом, восстановление отнятых у наций полномочий, национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств, входящих в союз. Венгерский премьер также призвал изгнать коррумпированных лоббистов из парламента.

По мнению политика, ЕС необходимо «не мешать защищать границы, не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально». Орбан выступил за запрет на противоестественное перевоспитание детей и высказался за защиту христианского наследия Европы. В списке требований содержится призыв по украинскому вопросу. В частности, премьер потребовал «мира в Европе и союз без Украины».