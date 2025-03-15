Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:33, 15 марта 2025МирЭксклюзив

Возможность реализации требований Венгрии к Евросоюзу по Украине оценили

Политолог Коньков: Преждевременно говорить о реализации требований Орбана к ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Преждевременно говорить о реализации требований премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в том числе призыв по Украине, к Евросоюзу, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это политическая декларация, в которой систематизируются пункты, по которым возникали вопросы в прежние времена как у Орбана, так и у других политиков относительно того, что Евросоюз движется куда-то не туда. Орбан в данном случае это сформулировал. Тем самым он начинает серьезную дискуссию внутри Евросоюза, инициирует ее. Этого может иметь смысл», — сказал Коньков.

При этом политолог усомнился в том, что в краткосрочной перспективе будут приняты какие-либо меры из требований Орбана.

«Тем более относительно Украины. Украинский сюжет явно стал "горячей картошкой" внутри Европейского союза, все его перекидывают друг другу, постоянно обсуждают. Но реальных решений здесь быть не может, поскольку Европейский союз продемонстрировал свою неспособность к каким-то конструктивным решениям или действиям в этом направлении», — заключил он.

Материалы по теме:
Такер Карлсон расхохотался во время беседы с Орбаном о «Северных потоках». Что его рассмешило?
Такер Карлсон расхохотался во время беседы с Орбаном о «Северных потоках». Что его рассмешило?
16 февраля 2025
«Не надо плакать и жаловаться». Как Европа отреагировала на переговоры России и США и может ли она сорвать сделку по Украине?
«Не надо плакать и жаловаться». Как Европа отреагировала на переговоры России и США и может ли она сорвать сделку по Украине?
19 февраля 2025

Ранее Орбан выдвинул к Европейскому союзу 12 требований, в том числе призыв по Украине. Среди них есть такие, как равенство всех стран-членов ЕС перед законом, восстановление отнятых у наций полномочий, национальный суверенитет и сильное право вето для правительств государств, входящих в союз. Венгерский премьер также призвал изгнать коррумпированных лоббистов из парламента.

По мнению политика, ЕС необходимо «не мешать защищать границы, не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально». Орбан выступил за запрет на противоестественное перевоспитание детей и высказался за защиту христианского наследия Европы. В списке требований содержится призыв по украинскому вопросу. В частности, премьер потребовал «мира в Европе и союз без Украины».

    Обсудить
    Последние новости

    «Союз, но без Украины». Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к ЕС. О чем в них говорится?

    Минобороны показало кадры освобожденной Суджи

    В Москве начался сезон проката велосипедов и самокатов

    Раскрыто число вывезенных из освобожденных территорий Курской области человек

    Названо число выходных и рабочих дней в мае

    В Сербии машина въехала в толпу во время протестов и сбила трех человек

    Экс-помощник президента США предложил контролировать перемирие без миротворцев

    Худшая команда РПЛ победила в чемпионате впервые с июля

    Мужчина угрожал ножом зашедшим в его дом полицейским и попал под следствие

    Хилькевич раскрыла вес на фото в бикини спустя полгода после родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше