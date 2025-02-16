Такер Карлсон расхохотался во время беседы с Орбаном о «Северных потоках». Что его рассмешило?

Карлсон рассмеялся после слов Орбана о стерпевшей подрыв Nord Stream ФРГ

Американский журналист Такер Карлсон рассмеялся во время беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, когда речь зашла о диверсии на «Северных потоках».

Во время интервью Карлсон спросил у Орбана, как крупнейший военный альянс мира может продолжать существование, не дав ответа на акт промышленного терроризма на объектах одного из государств НАТО. Премьер ответил, что реакции не последовало, потому что удару подверглась инфраструктура Германии.

«Если бы это произошло с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — заявил Орбан, после чего Карлсон рассмеялся. Следом за журналистом смех раскатился по всему залу.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023-го американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

Карлсон назвал взрывы на «Северных потоках» атакой США на Германию

В январе 2025 года Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таибби заявил, что взрывы на газопроводах были атакой США на Германию.

Это было атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО. Это была атака Соединенных Штатов на Германию Такер Карлсон Американский журналист

Журналист добавил, что в результате атаки была уничтожена немецкая экономика. Он также выразил мнение, что это уничтожит Европейский союз и НАТО.

В России высказались о перспективах возобновления работы «Северных потоков»

Депутат Госдумы России Игорь Ананских заявлял, что работа «Северных потоков» может быть возобновлена после заключения мирных соглашений и при соответствующей политической воле западных стран. По его мнению, для этого есть все технические возможности.

«И техническая, и теоретическая, и практическая возможности для возобновления работы есть. Из четырех веток одна осталась в сохранности. Для того чтобы проверить и запустить систему, нужно всего несколько недель. Это максимально дешевый газ для Европы, восстановление работы было бы выгодно для всех сторон», — выразил мнение политик.

При желании и заключении соответствующих договоров, как считает депутат, можно было бы восстановить и три разрушенные ветки, на это потребуется чуть больше времени.

«Ситуация, понятно, плохая: коррозия разъела трубу по всей длине. Но ее можно восстановить. Главное — желание европейских государств, в первую очередь Германии. К сожалению, не все главы правительств понимают выгоду таких поставок, но, будем надеяться, что ситуация изменится», — заключил Ананских.

Германия могла заранее согласиться на подрыв «Северных потоков»

Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф, в свою очередь, допустил, что подрыв газопроводов мог быть заранее согласован с правительством Германии. Оно, как отметил профессор, судя по всему, принимает даже невыгодные Германии решения США.

По его словам, газопроводы взорвали, чтобы «дешевый газ из России раз и навсегда перестал поступать в Германию». Когда экс-президент США Джо Байден открыто заявил об этом, канцлер ФРГ Олаф Шольц стоял рядом с ним, как исполнитель приказа, добавил он.

«Поэтому я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров», — допустил он.

В МИД России объяснили нежелание Запада расследовать подрыв

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков». По ее словам, реальные факты, установленные в результате диверсии на нитках газопроводов, были бы убийственными для Запада.

«Это не сделано не из-за политических разногласий, это было не сделано ровно из-за того, что тогда те самые факты, о которых мы говорим, нужно было бы выложить на стол, а они были бы убийственными для Запада», — пояснила дипломат.