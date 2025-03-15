В Госдуме оценили реакцию премьера Польши на победу российской теннисистки

Свищев о реакции Туска на победу Андреевой: Это очень глупое поведение

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил реакцию премьер-министра Польши Дональда Туска на победу российской теннисистки Мирры Андреевой над полькой Игой Швентек на турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Депутат выразил сожаление, что в политику попадают такие люди, как Туск. «Вместо того, чтобы поддержать свою спортсменку и поздравить с победой нашу Мирру Андрееву, он начинает политизировать спорт для того, чтобы создать скандальную ситуацию из ничего. Это очень глупое поведение», — заявил Свищев.

Ранее Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой, а также результат другого полуфинала турнира, в котором белоруска Арина Соболенко победила американку Мэдисон Киз. «Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — написал политик.

Андреева встретится с Соболенко 16 марта. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.