Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Факел
Мир Российская Премьер-лига|21-й тур
Химки
Сегодня
14:30 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|21-й тур
Динамо Мх
Сегодня
17:00 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|21-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия — Премьер-лига|29-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|21-й тур
Вильярреал
Сегодня
20:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|28-й тур
Анже
Сегодня
21:00 (Мск)
Монако
Франция — Лига 1|26-й тур
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
22:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
00:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
12:23, 15 марта 2025Спорт

Премьер Польши расстроился из-за победы российской теннисистки

Туск заявил, что ему не понравилась победа теннисистки Андреевой над Швентек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Indian Wells / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему не понравилась победа российской теннисистки Миррой Андреевой над представительницей Польши, второй ракеткой мира Игой Швентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). Свою реакцию политик опубликовал в соцсети Х.

«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — написал политик.

Польский премьер подытожил свою публикацию фразой «это всего лишь теннис, не так ли?»

Ранее Андреева обыграла Швентек со счетом 7:6, 1:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа и 17 минут.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков напомнил бойцам ВСУ в Курской области о лимите времени на добровольную сдачу в плен

    В России предрекли сохранение ключевой ставки и отказ от жесткого сигнала

    Мальчик учился кататься на велосипеде и погубил пожилую женщину

    ВСУ исчерпали запас ракет к европейским системам ПВО

    ВС России освободили два населенных пункта под Суджей

    Военные РФ обнаружили в Курской области запрещенные Женевской конвенцией мины «Лепесток»

    Премьер Польши расстроился из-за победы российской теннисистки

    В Запорожье испытали развивающий скорость болида дрон-перехватчик

    Цены на билеты на матчи «Вашингтона» выросли в два раза из-за приближения рекорда Овечкина

    В Германии заявили о подготовке населения к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше