17-летняя россиянка Андреева обыграла вторую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA

17-летняя россиянка Андреева обыграла Швентек и вышла в финал турнира WTA

Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Польши Игу Швентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 15 марта, и продлилась три сета. 17-летняя россиянка взяла верх со счетом 7:6, 1:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа и 17 минут.

Андреева занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA. Швентек — вторая ракетка мира. Теннисистка из Польши в течение 125 недель возглавляла рейтинг.

В финале Андреева поспорит за титул с первой ракеткой мира — белорусской Ариной Соболенко. Это будет их шестой матч, в предыдущих встречах россиянка потерпела четыре поражения и одержала одну победу.