В Госдуме прокомментировали убийство украинского активиста

Депутат Шеремет: Убийство активиста Ганула является зачисткой преступников

Одесского активиста Демьяна Ганула убили «свои же», убийство стало началом зачистки причастных к различным преступлениям на Украине, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом он заявил РИА Новости.

«На Украине началась зачистка тех, кто много знает и причастен к различным кровавым преступлениям», — убежден политик. По его мнению, это делается для того, чтобы в итоге нельзя было провести полноценное расследование и доказать причастность к преступлениям властей Украины.

Об убийстве Ганула стало известно днем 14 марта. Позднее появилось видео, на котором запечатлен момент убийства.

