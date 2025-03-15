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01:59, 15 марта 2025Россия

В Госдуме прокомментировали убийство украинского активиста

Депутат Шеремет: Убийство активиста Ганула является зачисткой преступников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Одесского активиста Демьяна Ганула убили «свои же», убийство стало началом зачистки причастных к различным преступлениям на Украине, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом он заявил РИА Новости.

«На Украине началась зачистка тех, кто много знает и причастен к различным кровавым преступлениям», — убежден политик. По его мнению, это делается для того, чтобы в итоге нельзя было провести полноценное расследование и доказать причастность к преступлениям властей Украины.

Об убийстве Ганула стало известно днем 14 марта. Позднее появилось видео, на котором запечатлен момент убийства.

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