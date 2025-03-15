В Раде назвали ситуацию в Курской области отражением внутреннего мира Зеленского

Депутат Дубинский раскритиковал Зеленского за его решения по Курской области

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что президент Владимир Зеленский уже давно должен был принять решение об отступлении из Курской области, однако он не умеет менять решения и отступать. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Единственная дорога для снабжения из Украины начала простреливаться русскими дронами с декабря. Это уже говорило о необходимости вывода войск. Но наш геополитический карлик — самый кровавый из карликов», — заявил Дубинский. Он отметил, что ситуация в Курской области отражает внутренний мир Зеленского.

Политик добавил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и Зеленский до последнего утверждали, что ситуация в Курской области находится под контролем, «правда, неясно, чей контроль они имеют в виду». Депутат подчеркнул, что еще до того, как было предложено 30-дневное перемирие, у Украины было только два варианта — либо сдаться, либо делать вид, что ничего не происходит.

«В общем, ситуация, как с бешеной собакой. По виду — щенок. А придется принимать меры», — резюмировал Дубинский.

Ранее президент России Владимир Путин предложил властям Украины отдать приказ ВСУ сдаться в плен в Курской области. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий также призывал Зеленского признать поражение.