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22:22, 14 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали ситуацию в Курской области отражением внутреннего мира Зеленского

Депутат Дубинский раскритиковал Зеленского за его решения по Курской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что президент Владимир Зеленский уже давно должен был принять решение об отступлении из Курской области, однако он не умеет менять решения и отступать. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Единственная дорога для снабжения из Украины начала простреливаться русскими дронами с декабря. Это уже говорило о необходимости вывода войск. Но наш геополитический карлик — самый кровавый из карликов», — заявил Дубинский. Он отметил, что ситуация в Курской области отражает внутренний мир Зеленского.

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Политик добавил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и Зеленский до последнего утверждали, что ситуация в Курской области находится под контролем, «правда, неясно, чей контроль они имеют в виду». Депутат подчеркнул, что еще до того, как было предложено 30-дневное перемирие, у Украины было только два варианта — либо сдаться, либо делать вид, что ничего не происходит.

«В общем, ситуация, как с бешеной собакой. По виду — щенок. А придется принимать меры», — резюмировал Дубинский.

Ранее президент России Владимир Путин предложил властям Украины отдать приказ ВСУ сдаться в плен в Курской области. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий также призывал Зеленского признать поражение.

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