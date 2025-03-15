Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

Жительница Суджи Богунова расплакалась, когда священник привез ей горячий хлеб

Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб.

«Я горбушку отрезала и так плакала, так плакала», — призналась Анна Богунова.

По ее словам, российские бойцы, зайдя в населенный пункт, сразу начали привозить еду местным жителям.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.