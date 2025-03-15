Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:57, 15 марта 2025Россия

Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

Жительница Суджи Богунова расплакалась, когда священник привез ей горячий хлеб
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: РИА Новости / Александр Харченко

Жительница освобожденной Суджи, которая во время захвата Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставалась в городе, рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда ей принесли горячий хлеб.

«Я горбушку отрезала и так плакала, так плакала», — призналась Анна Богунова.

По ее словам, российские бойцы, зайдя в населенный пункт, сразу начали привозить еду местным жителям.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

    Обсудить
    Последние новости

    Медведев резко ответил на требования Великобритании по перемирию на Украине. Чем угрожает России Европа?

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    В переговорах по Украине увидели кризис доверия

    Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

    Жительница Суджи расплакалась при виде горячего хлеба

    Российские военные продвинулись в районе Часова Яра

    В Белграде на акцию протеста вышло более 30 тысяч протестующих

    Немецких журналистов обвинили в умалчивании успехов России в Курской области

    Эксперт оценил стоимость оставленной ВСУ техники в Курской области в многомиллионную сумму

    Посольство прокомментировало экстрадицию россиянина Панева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше