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20:23, 16 марта 2025Спорт

Болельщики «Спартака» скандировали «"Зенит" — позор российского футбола» на матче РПЛ

Фанаты «Спартака» скандировали «"Зенит" — позор российского футбола» на игре РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал «Чемпионат»

Фанаты московского «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки о «Зените» перед домашним матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Перед встречей команд болельщики красно-белых выкрикивали на трибунах «"Зенит" — позор российского футбола». Игра проходит в Москве.

«Зенит» и «Спартак» входят в топ-3 турнирной таблицы чемпионата по итогам 20 туров. Команды имеют в активе 43 и 40 очков соответственно и уступают только лидирующему «Краснодару».

Ранее воронежский «Факел» оштрафовали за кричалку фанатов о судьях. Болельщики команды скандировали «Судья — позор российского футбола» в адрес Евгения Кукуляка.

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