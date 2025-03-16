Болельщики «Спартака» скандировали «"Зенит" — позор российского футбола» на матче РПЛ

Фанаты «Спартака» скандировали «"Зенит" — позор российского футбола» на игре РПЛ

Фанаты московского «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки о «Зените» перед домашним матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Перед встречей команд болельщики красно-белых выкрикивали на трибунах «"Зенит" — позор российского футбола». Игра проходит в Москве.

«Зенит» и «Спартак» входят в топ-3 турнирной таблицы чемпионата по итогам 20 туров. Команды имеют в активе 43 и 40 очков соответственно и уступают только лидирующему «Краснодару».

Ранее воронежский «Факел» оштрафовали за кричалку фанатов о судьях. Болельщики команды скандировали «Судья — позор российского футбола» в адрес Евгения Кукуляка.