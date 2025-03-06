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21:07, 6 марта 2025Спорт

Клуб РПЛ оштрафовали за кричалку фанатов о судьях

«Факел» оштрафовали за фанатскую кричалку «Судья — позор российского футбола»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал воронежский «Факел» за кричалку фанатов о судьях. Об этом сообщил глава организации Артур Григорьянц, слова которого приводит РИА Новости.

«Болельщики "Факела" скандировали "Судья — позор российского футбола" и еще одно выражение по поводу нетрадиционной ориентации арбитра», — объяснил Григорьянц. Штраф составил 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел 2 марта во время выездного матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (0:1). Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.

«Факел» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 19 матчах команда набрала 14 очков.

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