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16:25, 16 марта 2025Спорт

Футбольные фанаты устроили массовую драку в Подмосковье

Футбольные фанаты «Динамо-2» и «Калуги» устроили массовую драку в Химках
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Футбольные фанаты «Динамо-2» и «Калуги».устроили массовую драку в подмосковных Химках. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в потасовке приняло участие около 30 человек, на троих из которых были составлены административные протоколы. Отмечается, что полицию вызвали местные жители. Никто из участников драки не обращался за медицинской помощью.

15 марта «Динамо-2» одержало победу над «Калугой» со счетом 1:0 в матче Второй лиги. Встреча прошла на базе «бело-голубых» в Новогорске.

Ранее в матче Второй лиги между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка. Причиной стал жесткий прием игрока в адрес соперника. К драке подключились остальные участники матча, а также запасные футболисты и тренеры.

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