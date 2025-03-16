Известной российской блогерше сделали предложение с кольцом почти за миллион рублей

Актер Горчилин сделал предложение Маше Миногаровой с кольцом за 979 тысяч рублей

Актер Александр Горчилин сделал предложение известной российской блогерше Маше Миногаровой с кольцом почти за миллион рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Известно, что возлюбленный Миногаровой во время поздравительной речи в честь ее дня рождения встал на одно колено, держа в руке коробку с украшением. Помолвочное кольцо выполнено из желтого золота, украшено россыпью бриллиантов круглой огранки и крупным цитрином. По данным издания, стоимость такого украшения составила 979 тысяч рублей.

Ранее в марте стало известно, что певцы Мари Краймбрери и Дава поженились. 32-летний артист в честь своего дня рождения разместил кадры с церемонии бракосочетания.