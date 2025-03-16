Космический корабль Илона Маска с россиянином на борту пристыковался к МКС

Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым пристыковался к МКС

Многоразовый корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила компания Илона Маска SpaceX в соцсети X.

На МКС в составе экипажа Crew-10 также прибыли американки Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. Этот же корабль через несколько дней вернет на Землю членов миссии Crew-9 россиянина Александра Горбунова и американца Ника Хейга, а также экипаж корабля Starliner Сунитк Уильямс и Барри Уилмора.

Ранее SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск Crew Dragon. Причиной этого НАСА назвало неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.

