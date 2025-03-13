Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:32, 13 марта 2025Наука и техника

SpaceX в последний момент отменила запуск корабля Crew Dragon с россиянином

SpaceX за час до старта отменила запуск Crew-10 на МКС с космонавтом Песковым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Steve Nesius / Reuters

Компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети X.

Причины такого решения не уточняются.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon должен был состояться с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 19:48 по местному времени. В состав экипажа также входят астронавты НАСА командир Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. Ожидается, что через несколько дней после прибытия на МКС экипажа станцию покинут члены миссии Crew-9 россиянин Александр Горбунов и американец Ник Хейг, а также «застрявший» экипаж корабля Starliner Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наша задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника». Путин провел совещание в штабе курской группировки войск

    В Курской области высказались о скорой победе над ВСУ

    В украинских запасах редкоземельных металлов усомнились

    Саратовский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов

    Россиянам запретили сбивать дроны подручными средствами

    В Швейцарии рассказали о «психологической войне» Трампа против Зеленского

    SpaceX в последний момент отменила запуск корабля Crew Dragon с россиянином

    Женщина испражнилась в штаны на свидании с будущим женихом

    Новый премьер Канады назвал условие для встречи с Трампом

    В Германии заявили о срыве плана Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше