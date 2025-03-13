SpaceX в последний момент отменила запуск корабля Crew Dragon с россиянином

SpaceX за час до старта отменила запуск Crew-10 на МКС с космонавтом Песковым

Компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсети X.

Причины такого решения не уточняются.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon должен был состояться с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 19:48 по местному времени. В состав экипажа также входят астронавты НАСА командир Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси. Ожидается, что через несколько дней после прибытия на МКС экипажа станцию покинут члены миссии Crew-9 россиянин Александр Горбунов и американец Ник Хейг, а также «застрявший» экипаж корабля Starliner Сунита Уильямс и Барри Уилмор.