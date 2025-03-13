Названа причина отмены полета миссии Crew-10 с россиянином на МКС

НАСА: Запуск миссии Crew-10 отменили из-за проблем с гидравликой у Falcon 9

Запуск миссии Crew-10 на Международную космическую станцию (МКС) с российским космонавтом Кириллом Песковым был отменен из-за неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Такую причину назвало Американское космическое агентство (НАСА).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon должен был состояться с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 19:48 по местному времени.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon. В состав экипажа также входят астронавты НАСА командир Энн Макклейн, Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси.