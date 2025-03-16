Минобороны успешно запустило «Ангару» со спутниками

МО России: ВКС провели успешный пуск ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России, передают «Известия».

Двухступенчатая легкая ракета несла спутники. «Ангара-1.2» может вывести 3,5 тонны нагрузки на низкую околоземную орбиту, а на солнечно-синхронную — 2,4 тонны. Первый пуск «Ангары-1.2» состоялся в 2014 году, а первый запуск в штатной конфигурации осуществили в 2022 году. Прошлый старт «Ангары-1.2» состоялся в сентябре 2024 года. Ракета несла разведывательные аппараты серии «Космос».

Ранее в марте ВКС успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ракета несла аппарат Минобороны России.

В феврале с Плесецка последний раз осуществили пуск ракеты «Союз-2.1в».