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12:52, 16 марта 2025Спорт

Названо самое недооцененное упражнение для осанки

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Herraez Calzada / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал самое недооцененное упражнение для осанки. Его слова приводит Men Today.

Эксперт заявил, что тяги к лицу помогут исправить осанку и сделать плечи более устойчивыми. Он подчеркнул, что эти упражнения нацелены на задние дельты, трапеции и мышцы вращательной манжеты.

Для выполнения тяг к лицу нужно взяться за концы каната обеими руками хватом сверху, напрячь корпус и слегка откинуться назад, расположив тело под углом примерно двадцать градусов. Далее следует потянуть веревку прямо ко лбу.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.

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