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22:20, 16 марта 2025Спорт

Президент РПЛ высказался о возвращении клубов на международную арену

Президент РПЛ Алаев: Мы приближаемся к возвращению клубов на международную арену
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возвращении клубов на международные турниры. Его слова приводит Sport24.

Алаев рассказал, что из общения с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и слов главы организации Александра Чеферина видит, что ситуация меняется. «Думаю, что мы приближаемся к справедливому решению — возвращению наших клубов и сборной на международную арену», — заключил он.

Ранее директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович выразил надежду на снятие санкций с российского спорта в 2025 году. Он отметил, что понимает чувства россиян.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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