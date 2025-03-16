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12:47, 16 марта 2025Бывший СССР

Ушаков назвал перемирие попыткой Украины перевооружиться

Ушаков: Перемирие даст Украине возможность на передышку и перевооружение
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Перемирие даст Украине возможность на передышку и перевооружение. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение», — заявил Ушаков.

По его словам, временное перемирие выгодно украинским войскам, поскольку подразделения Вооруженных сил Российской Федерации наступают по всем направлениям в зоне проведения СВО.

Ранее Ушаков заявил, что в Европе попытаются выставить Россию виновной в срыве мирного урегулирования конфликта на Украине.

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