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14:41, 16 марта 2025Россия

Ушаков сообщил о раскрытии США озабоченностей России по перемирию на Украине

Ушаков: Россия довела свои озабоченности и до США
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via / Reuters

Россия поделилась с США своими опасениями касательно перемирия на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его комментарий от 13 марта опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Наши позиции, озабоченности хорошо всем известны, и мы их довели и до американцев тоже», — сказал он.

По словам Ушакова, мы воспринимаем перемирие как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение. Временное прекращение огня выгодно для ВСУ, поскольку они переживают трудные времена. Это связано с тем, что подразделения ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне проведения СВО, отметил он.

Ранее Путин высказал опасения насчет возможной мобилизации на Украине во время перемирия. «Эти 30 суток [прекращения огня] будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?» — сказал он.

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