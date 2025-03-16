В США назвали цели ударов США в Йемене

NYT: США нанесли авиаудары по зданиям лидеров хуситов в Йемене

Среди целей ударов американской авиации по Йемену были дома лидеров хуситов, проживающих в столице. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что первые авиаудары были нанесены по зданиям в районах Саны и ее окрестностях, которые являются оплотом руководства хуситов. По данным The Washington Post, целью нападений также были города Дамар и Саада.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично наблюдал за авиаударами Соединенных Штатов по Йемену. В свою очередь, движение хуситов «Ансар Аллах» пообещало, что агрессия США не останется без ответа.

В начале марта госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США признали хуситов террористами. Он также подчеркнул, что решение Госдепа демонстрирует «приверженность администрации Трампа защите интересов национальной безопасности США».