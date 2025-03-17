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09:10, 17 марта 2025Спорт

17-летняя россиянка Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мира

17-летняя россиянка Мирра Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Imagn Images / Reuters

Россиянка Мирра Андреева заняла шестое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Такую высокую позицию в рейтинге она заняла впервые в карьере. По сравнению с предыдущей версией списка лучших теннисисток мира, 17-летняя россиянка поднялась на пять позиций.

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Первую строчку рейтинга WTA сохранила представительница Белоруссии Арина Соболенко. На втором месте находится Ига Швентек из Польши. Тройку сильнейших теннисисток мира замыкает американка Кори Гауфф.

Ранее Андреева в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе победила Соболенко. Это третий титул на соревнованиях под эгидой организации для россиянки.

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