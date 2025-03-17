17-летняя россиянка Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мира

17-летняя россиянка Мирра Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мира

Россиянка Мирра Андреева заняла шестое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Такую высокую позицию в рейтинге она заняла впервые в карьере. По сравнению с предыдущей версией списка лучших теннисисток мира, 17-летняя россиянка поднялась на пять позиций.

Первую строчку рейтинга WTA сохранила представительница Белоруссии Арина Соболенко. На втором месте находится Ига Швентек из Польши. Тройку сильнейших теннисисток мира замыкает американка Кори Гауфф.

Ранее Андреева в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе победила Соболенко. Это третий титул на соревнованиях под эгидой организации для россиянки.