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23:20, 16 марта 2025Спорт

Россиянка Андреева обыграла первую ракетку мира и победила на турнире WTA в США

Россиянка Андреева обыграла Соболенко и победила на турнире WTA в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jayne Kamin Oncea / Imagn Images / Reuters

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Андреева обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

Андреева и Соболенко играли друг против друга в шестой раз. В предыдущих встречах россиянка потерпела четыре поражения и одержала одну победу.

Для 17-летней Андреевой эта победа стала второй подряд на турнирах категории WTA 1000. Ранее она стала лучшей на соревнованиях в Дубае (ОАЭ).

Андреева занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA. Благодаря победе она снова вернется в топ-10.

Вот это да!
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