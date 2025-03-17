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11:07, 17 марта 2025Наука и техника

Раскрыта стоимость нового дешевого iPhone

Bloomberg: iPhone 17 Air будет стоить $899 — как iPhone 16 Plus
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: InfiniTech / YouTube 

Обозреватель Bloomberg раскрыл стоимость нового iPhone 17 Air, который корпорация Apple должна выпустить осенью 2025 года. Об этом сообщается в материале на сайте агентства.

Гурман заявил, что уверен в том, что Apple представит iPhone 17 Air, который заменит один из дешевых смартфонов линейки — модель Plus. Его стоимость будет начинаться с 899 долларов, или около 77 тысяч рублей. Таким образом, он будет стоить столько же, сколько iPhone 16 Plus.

Специалист рассказал, что телефон получит рекордно — относительно других смартфонов серии — тонкий корпус, но будет иметь хороший аккумулятор с запасом заряда на целый день работы. По информации инсайдера, инженеры Apple занимались оптимизацией, чтобы аппарат оказался более энергоэффективным.

Также девайс будет иметь тонкие экранные рамки в стиле iPhone 16 Pro, модем C1, который впервые появился в iPhone 16e, и кнопку Camera Control, которой не было в смартфонах Apple до выхода iPhone 16.

В заключении Марк Гурман признался, что в Apple собирались сделать iPhone 17 Air первым смартфоном без физического разъема USB-C — в этом случае телефон заряжался бы и передавал данные по воздуху. Однако на время в компании отказались от этой идеи.

Слухи о выходе модели Air появились еще летом 2024 года. В декабре Марк Гурман рассказал, что iPhone 17 Air будет самым тонким устройством за всю историю смартфонов Apple.

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