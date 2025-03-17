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22:22, 17 марта 2025Спорт

Бывший хоккеист «Барыса» погиб в возрасте 45 лет

Бывший хоккеист «Барыса» Клоучек погиб в возрасте 45 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Томаш Клоучек (справа)

Томаш Клоучек (справа). Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший защитник казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» чех Томаш Клоучек погиб в возрасте 45 лет. Об этом сообщается на странице в социальной сети X чешского клуба «Оцеларжи», за который выступал спортсмен.

Причиной смерти стал несчастный случай. В «Оцеларжи» выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Клоучек выступал за «Барыс» с 2008 по 2011 год. Он известен по выступлениям за такие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нэшвилл Предаторс» и «Виннипег Джетс».

5 ноября 2024 года хоккеист абаканского «Металлурга» Артем Торточаков умер после драки в пабе. У спортсмена случился конфликт с 25-летним мужчиной, в результате которого хоккеист получил несколько ударов руками и ногами по голове. Хоккеиста госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но спасти не смогли.

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