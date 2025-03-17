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08:17, 17 марта 2025Спорт

Фитнес-тренер перечислил главные правила набора мышечной массы

Каневский посоветовал работать со свободными весами для набора мышечной массы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natali Brillianata / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский перечислил главные правила набора мышечной массы. Его слова приводит «Москва 24».

В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на здоровье опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночника и суставов. «Это важно по той причине, что львиная доля упражнений выполняется с так называемыми свободными весами — штангами и гантелями. И если у человека изначально есть ограничения по здоровью, тренировки могут спровоцировать серьезные травмы», — объяснил он.

Каневский рекомендовал отдавать предпочтение работе со свободными весами, а не на тренажерах, имитирующих их. Он отметил, что это позволяет самому самому направлять гантели и штанги в той плоскости движения, в которой выполняется соответствующее упражнение. «При таком контроле не только максимально эффективно прорабатывается нужная мышечная группа, но и дополнительно мышцы-стабилизаторы. Это, в свою очередь, дает больший стресс на работающие мускулы, что и вызывает лучшую адаптацию», — поделился эксперт.

Также тренер предложил выполнять отдельные комплексы на каждую группу мышц. Поэтому занятий может быть до пяти-шести в неделю, чтобы выделять конкретный день на ноги, руки или спину. Кроме того, такой подход к тренировкам позволяет грамотно восстанавливаться после занятий.

Немаловажным является питание. Каневский заявил, что при цели набрать мышечную массу необходимо в день употреблять до двух граммов белка на килограмм веса тела. При этом на каждые сто граммов белка нужно не менее литра чистой питьевой воды.

Ранее Каневский рассказал о правильном питании до спортивной нагрузки. Перед походом в тренажерный зал он посоветовал съесть продукты, богатые сложными углеводами.

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