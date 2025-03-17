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19:39, 17 марта 2025Спорт

Карпин рассказал о реакции Дзюбы на вызов в сборную России

Тренер Карпин заявил, что вызов в сборную России стал неожиданностью для Дзюбы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы на вызов в национальную команду. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тренер заявил, что позвонил футболисту и сообщил о решении. «Чувствовалось и в голосе, и в словах, что это стало неожиданностью для него. Небольшой шок, наверное, от неожиданности прежде всего», — поделился подробностями он.

Ранее стало известно, что Дзюба вызван на мартовские матчи сборной России с Гренадой и Замбией. По словам Карпина, форвард его заслужил своей карьерой и игрой в последних матчах.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин.

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