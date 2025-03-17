Норвегия оценила риски запуска ракеты из Швеции

Норвегия оценила риски от запуска ракеты из Швеции в 146,45 миллиона евро

Управление гражданской авиации Норвегии оценило потенциальные риски, связанные с пролетом в национальном воздушном пространстве ракеты, запущенной со шведского космодрома Эсрейндж, в 146,45 миллиона евро. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В отчете норвежского регулятора указывается, что Шведская космическая корпорация, планируя запуски из Эсрейнджа, не учитывала данные о населении. «Кроме того, не представлены ни количество людей, проживающих в этом районе, ни большое количество туристов и других транзитных групп населения. Пострадавшие районы в Норвегии значительно более населены, чем районы на шведской стороне, и невозможно найти ни одной траектории из Эсрейнджа, которая не пролетала бы над населенными районами в Норвегии», — говорится в документе.

Там отмечается, что мероприятия по снижению риска, в частности, эвакуация населения, могут иметь значительные негативные последствия для местных сообществ. Особое влияние ракетные пуски могут оказать на работу предприятий нефтедобычи, поэтому в отчете рекомендуется «не разрешать запуски в районах, где существует какой-либо риск для норвежских нефтегазовых установок».

В феврале 2024 года издание SpaceNews со ссылкой на компанию Firefly Aerospace подтвердило, что запуски ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции начнутся в конце 2026 года или начале 2027-го.

В мае European Spaceflight рассказало, что с полигона Эсрейндж в Швеции не ранее 2025 года планируется запустить ракету Blue Whale 1 разработки южнокорейской компании Perigee Aerospace.