Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:01, 17 марта 2025Наука и техника

Норвегия оценила риски запуска ракеты из Швеции

Норвегия оценила риски от запуска ракеты из Швеции в 146,45 миллиона евро
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Leon Neal / Getty Images

Управление гражданской авиации Норвегии оценило потенциальные риски, связанные с пролетом в национальном воздушном пространстве ракеты, запущенной со шведского космодрома Эсрейндж, в 146,45 миллиона евро. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В отчете норвежского регулятора указывается, что Шведская космическая корпорация, планируя запуски из Эсрейнджа, не учитывала данные о населении. «Кроме того, не представлены ни количество людей, проживающих в этом районе, ни большое количество туристов и других транзитных групп населения. Пострадавшие районы в Норвегии значительно более населены, чем районы на шведской стороне, и невозможно найти ни одной траектории из Эсрейнджа, которая не пролетала бы над населенными районами в Норвегии», — говорится в документе.

Там отмечается, что мероприятия по снижению риска, в частности, эвакуация населения, могут иметь значительные негативные последствия для местных сообществ. Особое влияние ракетные пуски могут оказать на работу предприятий нефтедобычи, поэтому в отчете рекомендуется «не разрешать запуски в районах, где существует какой-либо риск для норвежских нефтегазовых установок».

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В феврале 2024 года издание SpaceNews со ссылкой на компанию Firefly Aerospace подтвердило, что запуски ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции начнутся в конце 2026 года или начале 2027-го.

В мае European Spaceflight рассказало, что с полигона Эсрейндж в Швеции не ранее 2025 года планируется запустить ракету Blue Whale 1 разработки южнокорейской компании Perigee Aerospace.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия продвигается в Сумской области. Что происходит на границе и какая часть территории Курской области еще занята ВСУ?

    В российском городе матери двоих детей-инвалидов продали трещащую по швам квартиру

    Путин присвоил звание генерал-майора Герою России

    Названа причина массовых вымираний на Земле

    Домогаров отказался переступать порог театра Моссовета после увольнения

    Уборщица оттаскала российского школьника после одной фразы и попала на видео

    Раскрыто воздействие звуковой пушки на человека

    Назван неожиданный продукт для защиты клеток от старения

    В России заметно снизилось потребление ключевого стройматериала

    Донателла Версаче раскрыла женщинам способ выбрать подходящую одежду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше