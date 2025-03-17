Образ Водонаевой на показе высмеяли со словами «чудо из позапрошлого века»

Российская телеведущая Алена Водонаева посетила показ стилиста Александра Рогова и была раскритикована в сети за свой образ со словами «чудо из позапрошлого века». Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость вышла в свет в белой водолазке, вельветовых брюках и зеленом клетчатом пальто, декорированном коричневым мехом. Свой образ она дополнила белыми туфлями на каблуках и меховым аксессуаром в руках.

Пользователи сети оценили образ Водонаевой в комментариях под постом. «Расчехлили бабушкин сундук с нафталином?», «Вот Алена, красивая ты баба, но иной раз оденешься, хоть стой, хоть падай. Ты где такое чудо нарыла из позапрошлого века», «Вы претендуете на моду, стиль, но это треш, грубая ошибка», «Это что за мода такая», — написали они.

Ранее в марте Алена Водонаева назвала жен российских рэперов губастым фастфудом. Изначально блогерша высказалась о наряде супруги и коллеги актера Юры Борисова Анны Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.